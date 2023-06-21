Центр активного долголетия открыл в Тюмени школу здорового питания

Досуговый центр регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации (Солнечный проезд, 10/1) запустил новую программу для людей старшего поколения — школа здорового питания.

Участники программы изучат особенности возрастных изменений и узнают, как питание может влиять на эти процессы. Они также получат ценную информацию о полезных микро- и макроэлементах, научатся составлять меню на каждый день, которое не только вкусное, но и полезное для здоровья.

"На занятиях вы узнаете много полезной информации о правильном питании и какой вклад оно оказывает на здоровье и самочувствие. Мы научим вас правильно и грамотно составлять меню на каждый день, вовлечем в полезные дискуссии, обмен опытом и фактами, а также, конечно же, научим готовить вкусные блюда", — отмечают координаторы.

Преподаватель Школы здорового питания – Гриценко Светлана, руководитель регионального представительства международной ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью, нутрициолог, лицензированный тренер образовательных программ. Светлана поможет участникам программы понять, как правильно питаться, чтобы оставаться бодрыми, энергичными и здоровыми как можно дольше.

Школа здорового питания — технология "Досугового центра" регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации. Инициатива направлена на поддержание здоровья жителей Тюмени старше 55 лет. Квалифицированные специалисты в области нутрициологии проводят лекции и мастер-классы для профилактики, чтобы не допустить развития заболеваний, связанных с недостатком витаминов, минералов, белков, жиров и углеводов.

Ближайшие встречи "Школы здорового питания" пройдут 21 и 28 июня в 11:00, по адресу: проезд Солнечный, 10/1, 2 этаж. Расписание занятий можно узнать на сайте регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации или на официальном портале "Старшее поколение" https://stp-to.org, возможны изменения. Подробная информация по телефонам: (3452) 64-66-62, 64-66-16.