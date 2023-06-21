Вальс на набережной в Тюмени пройдет 24 июня

"Вальс на набережной" в Тюмени состоится 24 июня в 18:00. В этот день с 15:00 до 19:00 для пешеходов будут перекрыты три нижних яруса набережной от моста Влюбленных до ул. Красина.

Обычно школьники танцуют на набережной 21 июня, но в этот раз мероприятие пришлось перенести из-за сырой и холодной погоды.

Ранее сообщалось, что в вальсе будут участвовать более 700 выпускников школ, в одном из танцев компанию им составят учителя.