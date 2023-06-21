Департамент информатизации Тюменской области отбирает абитуриентов для целевого обучения

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В департаменте информатизации Тюменской области объявили о проведении отбора абитуриентов вузов для заключения договоров о целевом обучении в области информационной безопасности в 2023 году.

"Прием на целевое обучение по образовательным программам высшего образования направлен на удовлетворение потребности исполнительных органов государственной власти Тюменской области, органов местного самоуправления Тюменской области, подведомственных им организаций в квалифицированных кадрах в сфере информационной безопасности",- отмечается в сообщении.

Департамент выступает в качестве заказчика при заключении договора о целевом обучении по образовательным программам высшего образования за счет средств федерального бюджета. После окончания вуза, молодым специалистам придется отработать три года согласно полученной квалификации.

По данным условиям пройти обучение по следующим образовательным программам высшего образования:

10.03.01 Информационная безопасность (бакалавриат);

10.05.01 Компьютерная безопасность (специалитет);

10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем (специалитет).

В 2023 году увеличена квота приема на целевое обучение по программе бакалавриата по направлению "информационная безопасность" до 30 % (в 2022 году составляла 20 %) (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2022 № 3502-р).

Документы от желающих принять участие в отборе на заключение договора о целевом обучении принимаются до 25 июня 2023 года. Итоги отбора будут подведены не позднее 10 июля. Подробная информация о порядке отбора размещена на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.