Генпрокуратура принимает обращения по вопросам соблюдения прав детей

В управлении Генпрокуратуры Российской Федерации по Уральскому федеральному округу с 21 по 22 июня 2023 года организован прием обращений по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних, социальной защиты семей, имеющих детей

По телефонам: 8 (343) 376-47-60, 8 (343) 371-45-30 организован прием сообщений по вопросам оказания правовой и иной помощи несовершеннолетним, семьям, имеющим детей, в том числе малообеспеченным и многодетным.

Вы можете сообщить информацию об имеющихся в данной сфере нарушениях, касающихся соблюдения жилищных, иных имущественных прав семей, воспитывающих несовершеннолетних, в том числе на бесплатное предоставление многодетным семьям земельных участков, прав детей при использовании материнского (семейного) капитала, принудительного взыскания алиментов, пенсий, незаконного отказа в назначении выплат и пособий, обеспечения безопасного функционирования школ, учреждений культуры и спорта, и пребывания в них несовершеннолетних, передвижения их к данным объектам, качества оказываемых услуг, питания, доступности услуг детям с ограниченными возможностями здоровья, проблем дефицита мест в дошкольных и общеобразовательных организациях, обеспечения надлежащего качества образования, получения квалифицированной медицинской помощи, необходимых лекарственных средств и медицинских изделий, своевременности оказания помощи детям из малообеспеченных и многодетных семей, а также находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации.

Указанная информация также может быть сообщена в прокуратуру Тюменской области по телефонам: 8 (3452) 27-04-68, 34-53-54, 27-04-31, 27-04-45, 27-04-51. Сообщения принимаются 21 и 22 июня с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.