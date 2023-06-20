Работники "Транснефть – Сибирь" отмечены госнаградами

25 работников АО "Транснефть – Сибирь" удостоены государственных наград Российской Федерации. Все они в числе добровольцев принимали участие в специальной военной операции, проявили отвагу и самоотверженность при исполнении задач в боевых условиях.

Указом Президента РФ В.В. Путина 2 сотрудника отмечены Орденом Мужества, 22 человека удостоены медали "За отвагу" и один работник – медали "За спасение погибавших".

По поручению Президента РФ губернатор Тюменской области А.В. Моор в торжественной обстановке вручил медали "За отвагу" сотрудникам компании, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции.

"Особые слова благодарности я адресую нескольким нашим землякам, которые находятся в этом зале. Все они удостоены высокой государственной награды за личное мужество, проявленное при выполнении специальных заданий по обеспечению безопасности нашего государства", – отметил А.В. Моор.

В г. Салехарде Орден Мужества и медали "За отвагу" работникам компании вручил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов. Церемонии награждения состоялись в г. Ханты-Мансийске и г. Нижневартовске с участием губернатора ХМАО-Югры Н.В. Комаровой.