Поисковики Тюмени посвятят литературно-музыкальный проект трагедии мирного населения в годы войны

В День памяти и скорби, 22 июня, в 15:00 во Дворце творчества и спорта "Пионер" областной поисковый центр имени Артура Ольховского проведет литературно-музыкальный проект "Мы ничего не знаем о войне", приуроченный к 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Воспитанники и руководители поисковых отрядов города Тюмени расскажут зрителям о страшных страницах истории нашей страны. Поисковики перевоплотятся в военнослужащих, медиков, мирных жителей Советского Союза, узников концентрационных лагерей и детей войны.

Ростислав Ольховский, председатель правления областного поискового центра им. Артура Ольховского:

Важно помнить, что война – это не только стойкость бойцов Красной армии. Это и тяжелая участь стариков, женщин, детей, оказавшихся без тепла и воды в блокадном Ленинграде, замученных в концлагерях, погибших от рук фашистов. В ходе экспедиций на местах сражений нам уже доводилось поднимать останки мирного населения. Это очень тяжело. Мы считаем, что о героизме нашего народа должен знать каждый.

Кроме того, участники регионального отделения "Поискового движения России" в Тюменской области представят новую экспозицию "Без срока давности", посвященную геноциду советского народа в годы Великой Отечественной войны. Выставка была создана поисковиками в ходе проекта "Школа реставратора", где юные воспитанники движения восстановили экспонаты и подготовили необходимое оборудование.

Онлайн-трансляцию литературно-музыкального проекта "Мы ничего не знаем о войне" можно будет увидеть 22 июня в 15:00.

Деятельность областного поискового центра им. Артура Ольховского реализуется в рамках национального проекта "Образование". Литературно-музыкальный проект "Мы ничего не знаем о войне" организован при поддержке музея Победы, медиахолдинга "Сибинформбюро" и Тюменского образовательного канала.