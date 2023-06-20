Тюменской "Интеркиндер" в этом году посвятили народам России

V фестиваль детской книги и детского творчества "ИнтерКиндер" в Тюмени в этом году был посвящен культуре и традициям народов, проживающих в России.

Фестиваль проходил в два этапа: I этап "К истокам русской культуры" прошёл 21 и 22 апреля; II этап – "Народов много – страна одна" – 15 и 16 июня. Фестиваль организован филиалом Тюменской областной научной библиотеки – детской библиотекой имени Лагунова при поддержке департамента культуры Тюменской области.

Площадками проведения II этапа фестиваля стали Менделеевка, её филиалы и 211 муниципальных библиотек Тюменской области. Он охватил свыше 8 тыс. человек и включил в себя более 300 активностей.

Фестиваль подарил жителям Тюменской области концертные программы, интерактивы, мастер-классы по росписи тарелок и изготовлению "птицы счастья", этноквесты, творческие мастерские, игровые программы "Подвижные игры народов ханты и манси" и "Встречи с мифическими существами народов России "Там на неведомых дорожках…", литературно-музыкальную гостиную и круглый стол по вопросам детского чтения.

Для тех, кто не смог прийти на детский фестиваль, организаторы приготовили серию активностей онлайн: кулинарные мастер-классы: "Чак-чак" (традиционное блюдо татарской кухни) и "Чимэн нянь" (традиционное блюдо народов ханты и манси), мастерилка "Кукла оберёг", видеоподкаст "Танцуем всей страной", мастер-класс по росписи футболок.

Аудитория проекта фестиваля "Интеркиндер-2023" составила более 15 тыс. человек. Фестиваль детской книги и детского творчества "ИнтерКиндер" – это ежегодная социально-культурная акция, посвященная детскому чтению. Впервые фестиваль проходил в 2019 году, а уже с 2020 года он включен в национальный проект "Культура".