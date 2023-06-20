Почетным гражданином города Тюмени стал директор гимназии №1 Михаил Колосов

Депутаты Тюменской городской думы на 44-м заседании единогласно (большинством голосов) поддержали кандидатуру директора гимназии №1 Михаила Колосова на присвоение ему звания "Почетный гражданин города Тюмени".

Михаил Александрович Колосов является заслуженным учителем РФ, в сфере тюменского образования работает более 45 лет, 38 из них руководит гимназией №1 и за свои достижения отмечен множеством наград. В числе достоинств коллеги и депутаты отмечают не только высокий профессионализм, высокие управленческие навыки, но и трепетное сохранение памяти и истории о выпускниках школ Тюмени, которые ушли в годы Великой Отечественной войны на фронт, и об учителях, которые работали в годы войны, а также его многолетнюю бескорыстную любовь к профессии, школе и городу Тюмени.

Депутат Екатерина Вешкурцева напомнила, что Михаил Александрович стоял у истоков инновационного преобразования системы образования не только города, но и региона и является одних из инициаторов этой системы. Благодаря Колосову, гимназия много лет является методической площадкой не только для учителе региона, но и федеральных коллег. Альбина Селезнева отметила, что Колосов настоящий наставник для педагогов, школьников и родительской общественности. Сергей Пыхалов отметил его деловые и профессиональные заслуги, большую заинтересованность в развитии системы образования города и внедрении в нее новых проектов.

Председатель постоянной комиссии по городскому общественному управлению Степан Киричук отменил, что городская общественность в лице разных представителей внесла очень хорошее и своевременное предложение о присвоении звания "Почетный гражданин города Тюмени" Колосову и предложил поддержать кандидатуру.

"Знаю Михаила Александровича много лет по его работе, знаю, сколько он делает для детей и для коллектива, который возглавляет. В образовании легких лет не бывает, но благодаря энтузиазму, профессионализму и большой любви своему делу Колосов способствует позитивным преобразованиям системы городского образования, идет по пути ее инновационного развития. Колосов - несомненно достойная кандидатура на награждение и я раз, что в Год наставника и педагога депутатский корпус единогласно проголосовал за присвоение ему звания "Почетный гражданин города Тюмени", - подытожил рассмотрение вопроса и итоги голосования председатель гордумы Евгений Заболотный.