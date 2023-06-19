В Тобольске начинается "Театр Наций FEST"

С 20 по 27 июня в Тобольске пройдет фестиваль "Театр Наций FEST". Созданный по инициативе Евгения Миронова, фестиваль знакомит жителей с яркими театральными постановками, развивает региональный театр и коммуникацию внутри театрального сообщества.

В этом году программа откроется на сцене Тобольского драматического театра спектаклем "Канарейка" в постановке Дмитрия Сердюка, лауреата премии президента РФ для молодых деятелей культуры. Во второй день Московский академический театр имени Вл. Маяковского представит спектакль-обед Миндаугаса Карбаускиса "Кант". Продолжат фестивальную программу постановка "Коралловый остров" режиссера Артема Терехина и спектакль-концерт "Фрида" в постановке Сергея Сотникова. Завершится "Театр Наций FEST" показом проекта творческой лаборатории режиссера Дмитрия Крестьянкина — эскизом сайт-специфик спектакля в Тобольском тюремном замке.

Мероприятие состоится при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел".