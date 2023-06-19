Академия Долиной в Тюмени поищет таланты

В ноябре в Тюмени реализуют уникальный проект для исполнителей - обучающий интенсив от Музыкальной академии Ларисы Долиной.

"Реализация проекта стала возможна благодаря сотрудничеству между правительством Тюменской области и Музыкальной академией Ларисы Долиной, осенью мы закрепим его соглашением. Это значимый проект для нашего региона. Он предназначен для вокалистов, а также для музыкальных педагогов, музыкантов оркестров. Более того, часть программы будет открыта для всех желающих", - отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Музыкальная академия и департамент культуры Тюменской области объявляют набор вокалистов для участия в интенсиве. Приглашаются исполнители Тюменской области и прилегающих регионов от 16 до 35 лет.

Для этого необходимо до 1 августа заполнить заявку-анекту. Прошедших онлайн-отбор музыкантов пригласят в Тюмень на очные прослушивания в середине сентября. С 24 по 28 ноября участники проекта на площадках Тюменской филармонии узнают секреты вокального и артистичного мастерства от лучших практиков России. Пройдет более 20 мастер-классов и лекций от профессионалов, в том числе посвященных вокальным техникам, психологическим аспектам становления артиста.

Проект завершится гала-концертом 28 ноября во Дворце культуры "Нефтяник". На сцене с Ларисой Долиной выступят участники проекта и лучшие ученики Музыкальной академии народной артистки.