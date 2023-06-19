"Цех" открыли в словцовском музейном комплексе

В Музейном комплексе Словцова в Тюмени открылась арт-резиденция "Цех", в ней будут знакомить гостей с традиционными промыслами и ремеслами, современными направлениями рукоделия.

На открытии в День народных художественных промыслов России, 18 июня, тюменцы познакомились с первыми резидентами "Цеха". Это кружевница Елена Алякина, мастерица по гальванопластике Марина Осипова, мастерица по урало-сибирской росписи Ольга Отраднова, мастерица декоративно-прикладного творчества Снежана Дмитриева, мастер кожевенного дела Андрей Щебельник, мастера по обработке металла Станислав Черновасиленко и Юрий Ларионов.

"Цех" – восьмая арт-резиденция, которую мы открываем в Тюменской области. В семи арт-резиденциях, действующих сегодня на площадках организаций культуры, заключено более 40 соглашений с представителями креативных индустрий о сотрудничестве и реализации творческих проектов. За год и три месяца в них реализовано более 100 мероприятий и проектов, которые посетили 13 тысяч человек. Важно, что импульс Года нематериального культурного наследия народов России даёт старты новым идеям и проектам", – сказала заместитель директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова.

Резиденты провели для гостей экскурсию по новому пространству, мастер-классы по ткачеству и гончарному делу.

Арт-резиденция работает с 11 до 20 часов. За новостями и анонсами событий, которые будут проходить в новом пространстве, можно следить на сайте ТМПО и в соцсетях Музейного комплекса им. Словцова.