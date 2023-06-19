В Тюмени запустили "Слона"

14 июня в областном реабилитационном центре "Семья" состоялось открытие марафона "Большой Крутой Тюменский СЛОН". Это новый проект, созданный по инициативе "Семьи" и жен военнослужащих. Как отмечают организаторы, его главная цель — объединить семьи Тюменской области, специалистов и лидеров региона в "Сообщество Любознательных Оптимистов и Непосед".

"Идея создать марафон возникла не случайно. В летний период захотелось придумать что-то новое и необычное для семей, чтобы они могли насыщенно провести время все вместе. Так и пришла идея сделать марафон под эгидой слона, поскольку слон – семейное животное", — рассказывает организатор марафона Марья Кукарских.

Модераторы семейных социальных гостиных со всей Тюменской области встретились, чтобы спланировать программу марафона, завести полезные знакомства и пройти по увлекательным трек-маршрутам. В дальнейшем они будут проводить мероприятия для семей с детьми на территории своих муниципалитетов.

"Участие в марафоне очень ценно для меня как для модератора социальной гостиной. Это прекрасная возможность обменяться опытом в плане организации мероприятий и получить актуальные знания, которые мы будем использовать в работе с семьями", — говорит модератор семейной социальной гостиной города Ишима Тамара Басаргина.



Каждый имел возможность презентовать идею социально значимого проекта для семей с детьми и пообщаться с психологом в рамках диалоговой площадки. Сейчас модераторы социальных гостиных отправились в свои районы, где будут регулярно встречаться с активными и любознательными семьями в рамках марафона.

Группа марафона vk.com/bigtyumenslon, в ней можно следить за новостями и афишами, выбирать мероприятие для посещения. Дополнительная информация: 20-16-74, Региональный центр "Семья"