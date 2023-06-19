Увлекательная летняя программа ждет юных жителей Ялуторовска

В Ялуторовском музейном комплексе началась 1 смена программы "Каникулы в музее". Сотрудники музеев разработали для детей занятия и мероприятия, чтобы их каникулы стали яркими, веселыми и полезными.
Ребята смогут узнать много интересного и полезного. В музеях можно посетить мастер-классы, например, по мыловарению в музее "Торговые ряды", или "Медовая свеча" в "Доме природы".
Ребят ждут игровые программы "Ложка-ежка" ("Торговые ряды"), "Карта старого пирата" ("Дом природы"), "Вокруг света" и "Предметология" (Краеведческий музей). Поиск, приключения, неразгаданные загадки, творческие задания ожидают любого, пожелавшего в них поучаствовать.
Все мероприятия проводятся по предварительной записи. Запись по телефонам 8 (34535) 327-50 ("Торговые ряды"), 8 (34535) 325-58 ("Дом природы"), 8 (34535) 2-03-65 (Краеведческий музей).
По материалам Ялуторовского музейного комплекса.
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