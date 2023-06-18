О своей работе рассказали сотрудники тюменского хосписа

В тюменском хосписе нет текучки кадров, каждый когда-то сделал осознанный выбор и остался работать здесь.

- Есть профессионалы со стажем, есть и молодые специалисты. Миссия для всех едина и понятна – мы не вылечим, но поможем. Каждый человек имеет право на уход из жизни без боли, без страха, без одиночества, – рассказала директор ГАУЗ ТО "Хоспис" Винира Хамова.

В работе с тяжелобольными развивается тенденция в сторону изменения форм препаратов, применяемых для паллиативных больных, появились более удобные варианты: таблетированные, питьевые, пластыри. Они более практичные в домашнем использовании. Это помогает родственникам заботиться о больном. Но именно в стационаре подбирают наиболее эффективную схему обезболивания.

В хосписе оказывается и немедицинская помощь, в числе которой психологическая. С пациентами и их родственниками работает профессиональный психолог. Он учит семью понять ситуацию, настроиться, выдержать то, что случилось, и наладить систему по уходу за больным родственником, сообщает "Тюменская область сегодня".