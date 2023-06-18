Услуги зарубежного туризма подорожали в Тюменской области

Тюменцы получили платных услуг на 53 млрд 444,3 млн рублей. Это на 6,5 млрд больше, чем год назад, сообщает Тюменьстат.

Объем платных услуг в январе и феврале превышал 12,8 млрд рублей, в марте и апреле — 13,8 млрд рублей в месяц. По-прежнему больше всего дорожают услуги зарубежного туризма: по сравнению с декабрем — на 33%, а за год — на 47,1%.

С начала года на 8% выросли в цене услуги пассажирского транспорта, на 7,5% - медицинские услуги, на 4% - услуги правового характера, на 2,9% - телекоммуникационные.

Меньше всего (на 0,7-1,3%) за четыре месяца увеличилась стоимость бытовых услуг, жилищно-коммунальных (включая аренду квартир), услуг организаций культуры и образования, сообщает Вслух.ру.