Почему важно контролировать холестерин

Следить за здоровьем, а особенно контролировать уровень холестерина нужно всем уже с раннего возраста, особенно если у родственников были инфаркты или инсульты.

Рекомендуется также сдавать анализ на липидный спектр, ведь то, что человек ест, оказывает влияние на контроль уровня холестерина и его снижение.

- Если мы наладим свое питание и уберем все нездоровые продукты (трансжиры, быстроусвояемые углеводы и животные жиры, богатые насыщенными жирными кислотами и холестерином), то через месяц это будет первый шаг к выработке привычки правильно питаться, появится энергия и бодрость, снизится лишний вес, - рассказала заведующая врач-кардиолог высшей категории, врач-липидолог Тюменского кардиоцентра Инна Жевагина

Через три – шесть месяцев рационального питания и специальных упражнений сильно укрепится здоровье (особенно сердечная мышца) пройдут негативные последствия неправильного питания, улучшится внешний вид, появится ощущение легкости.



Через год – риск умереть от инфаркта или инсульта снизится на 80%. Вы добавите себе 8-10 дополнительных лет жизни. Снизится вес, давление, снизится холестерин. То есть ликвидируется угроза формирования и разрыва атеросклеротических бляшек, сообщает АиФ-Тюмень.