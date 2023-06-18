Какие специальности пользуются спросом в Тюменской области

В банке вакансий службы занятости населения Тюменской области сейчас 26 тыс. 111 предложений для трудоустройства. На учете в качестве соискателей состоят 6 тыс. 636 человек. То есть на соискателя приходится около четырех вакансий, уточняют в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

За январь-май текущего года за помощью в поиске работы обратилось 13 тыс. 37 человек. Из общего количества 5,2 тыс. вакансий — в сфере образования. Только педагогов-организаторов требуется 608 человек, 707 вожатых. Также приглашают учителей-предметников, воспитателей, логопедов, психологов, педагогов дополнительного образования, преподавателей в школы искусств и заведения профессионального образования.

В регионе востребованы и врачи разного профиля, фельдшеры, медицинские сестры, фармацевты. Всего в направлении "здравоохранение и социальные услуги" - 1 тыс. 788 предложений.

Есть 400 вакансий для культорганизаторов, организации готовы принять 242 библиотекарей, 89 технологов, 81 программиста, 55 массажистов, 42 инженеров-проектировщиков, 35 художников-оформителей и т.д.

Также востребованы специалисты с рабочими профессиями: нужны 1 тыс. 181 водитель автомобиля, 434 продавца, 382 повара, 236 изготовителей полуфабрикатов из птиц, 222 водителя автобусов, 216 швей, 205 стрелков, 200 монтажников, 199 трактористов, 191 дворник и т.д. Много предложений для рабочих — подсобных (1 тыс. 954 вакансии), разнорабочих (707), сообщает Вслух.ру.