Врачи тюменского Медгорода помогли пациенту начать ходить

Мужчина с редким заболеванием половой системы поступил в отделение паллиативной помощи Медицинского города на инвалидном кресле. Ноги пациента были полностью обездвижены, а сам он испытывал сильную боль. Злокачественная опухоль распространилась прямо в позвоночный канал, разрушив один из поясничных позвонков, лишив мужчину возможности ходить.

без предварительного адекватного обезболивания приступить к лечению новообразования было невозможно, рассказала заведующая отделения паллиативной помощи Виолетта Черная.

После многочисленных разговоров с пациентом и его родными, специалистам Медицинского города удалось убедить их в правильности выбранной тактики лечения Получив необходимое обезболивание, пройдя курс лучевой терапии и несколько курсов химиотерапии, мужчина вновь может передвигаться самостоятельно, чувствительность ног восстановилась, опухоль значительно уменьшилась. Со временем удалось отменить сильнодействующие обезболивающие препараты без вреда для здоровья, сообщила

Мария Рожина, пресс-секретарь Медицинского города (г. Тюмень).