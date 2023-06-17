20 июня начнут работать приемные комиссии в учебных заведениях Тюмени

В этом году в Тюменской области 9 и 11 класс закончат более 20 тысяч человек. Сейчас завершается основной период ОГЭ и ЕГЭ, а 20 июня откроются приемные комиссии в учебных заведениях.

В этом году для абитуриентов предусмотрено более 18 тысяч бюджетных мест.

В вузах Тюмени 7 тыс. 42 первокурсника смогут учиться на бюджете, еще 4 тыс. 458 — на коммерческих местах.

Приемные комиссии в ТИУ и Государственном аграрном университете Северного Зауралья уже приступили к работе.

Начиная со вторника можно идти в Тюменский государственный университет, Тюменский государственный медицинский университет, Тюменский государственный институт культуры.

Прием документов продлится до 25 июля, если на специальности не предусмотрены дополнительные экзамены.

Приемная кампания в ссузах продлится дольше — до 15 августа. Абитуриенты могут поступить в 15 колледжей, техникумов и 4 структурных подразделения вузов на 126 специальностей. В 2023 году предусмотрено 11 тыс. 50 бюджетных мест (больше, чем в 2022 году) и 2,5 тысячи коммерческих мест, сообщает Вслух.ру.