20 июня начнут работать приемные комиссии в учебных заведениях Тюмени

В этом году в Тюменской области 9 и 11 класс закончат более 20 тысяч человек. Сейчас завершается основной период ОГЭ и ЕГЭ, а 20 июня откроются приемные комиссии в учебных заведениях.
В этом году для абитуриентов предусмотрено более 18 тысяч бюджетных мест.
В вузах Тюмени 7 тыс. 42 первокурсника смогут учиться на бюджете, еще 4 тыс. 458 — на коммерческих местах.
Приемные комиссии в ТИУ и Государственном аграрном университете Северного Зауралья уже приступили к работе.
Начиная со вторника можно идти в Тюменский государственный университет, Тюменский государственный медицинский университет, Тюменский государственный институт культуры.
Прием документов продлится до 25 июля, если на специальности не предусмотрены дополнительные экзамены.
Приемная кампания в ссузах продлится дольше — до 15 августа. Абитуриенты могут поступить в 15 колледжей, техникумов и 4 структурных подразделения вузов на 126 специальностей. В 2023 году предусмотрено 11 тыс. 50 бюджетных мест (больше, чем в 2022 году) и 2,5 тысячи коммерческих мест, сообщает Вслух.ру.
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