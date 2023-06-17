Как бороться с тлей в огороде, рассказали тюменцам

В регионе зафиксировано очаговое заселение растений колониями злаковой, черемуховой, яблонной и большой зеленой тли, сообщает Россельхозцентр по Тюменской области.

"Заселение тлей в большей степени отмечается на яровой пшенице и ячмене ранних сроков сева, и на плодово-ягодных деревьях и кустарниках. - Из-за жаркой и сухой погоды тля вышла с мест зимовки раньше, чем в прошлом году на две недели. В первую очередь расселение тли происходило на цветущих растениях, так как бутоны и цветы обладают наиболее сочной зеленью, которые предпочитает для заселения и питания тля".

Чтобы предотвратить массовое расселение тли, специалисты рекомендуют обрабатывать пострадавшие посадки средствами защиты растений. Если это плодовые растения или ягодные кустарники, урожай с которых скоро будет собран, то использовать стоит препараты на основе биологических соединений, такие как фитоверм или битоксибациллин.

Если это яблони-дички, декоративные кустарники или цветы (те, что не идут на срезку), то можно обрабатывать и химическими инсектицидами, но только теми, что разрешены к применению в личных подсобных хозяйствах, например препаратами на основе малатиона, циперметринов, имидоклоприда и прочими, сообщает "Тюменская линия".