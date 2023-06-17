Тематический фестиваль пройдет в Ишиме и Тобольске

24 июня пройдет фестиваль "Станция молодежная", приуроченный ко Дню молодежи. Можно будет сыграть в настольные игры и квизы, посетить мастер-классы, послушать музыкальные каверы в формате железнодорожных станций.

В Тобольске праздничные мероприятия начнутся в 13:00 на площадке Аптекарского сада ("Платформа созерцания и общения"). В зоне мастер-классов с 13:30 до 15:00 пройдет музыкальный пленэр, где под выступление кавер-группы "Февраль" участники изобразят свои эмоции от живой музыки. В 15:00 начнется мастер-класс по кофеграфии, где тоболяки научатся рисовать пейзажи с помощью кофейного раствора. В мультицентре "Моя территория" ("Платформа игры") с 15:00 до 16:30 любой желающий сможет поучаствовать в фестивале настольных игр и сыграть со знатоками игропроизводства. В 17:00 начнется музыкальный квиз, где участники будут угадывать композицию по нотам. На протяжении всего фестиваля горожане смогут сыграть в ремейк игры "Мемология", а также принести корм для животных и поучаствовать в благотворительности.

В Ишиме событие стартует в 15:00 на уличной площадке мультицентра "Моя территория". В беседке на "Платформе событий" с 15:30 до 17:00 состоится мастер-класс по созданию постеров с помощью неоновой краски. В 17:00 на втором этаже молодежного пространства стартует интеллектуальный квиз, где участники проверят свою эрудицию и умение работать в команде. На "Платформе общения и игр" с 15:30 до 17:00 пройдет лайт-спич о модных тенденциях летнего сезона 2023 года, а в 17:00 начнется фестиваль настольных игр. С 19:00 до 20:00 пройдет неформальный вечер "Битва каверов", где молодые ишимцы исполнят кавер-композиции и диджей-треки. В течение всего фестиваля любой желающий может сыграть в ремейк игры "Мемология". Также ишимцы могут присоединиться к созданию бизибордов для воспитанников центра заботы "Согласие", сообщила Мегатюмень.