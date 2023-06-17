Сабантуй-2023 состоится в Тюмени в День города

Традиционный национальный татарский праздник Сабантуй развернется в парке Заречном 29 июля в Тюмени. Гостей познакомят с лучшими татарскими традициями, рассказала директор департамента культуры Ирина Алексеева на заседании в гордуме.

Горожане смогут оценить национальную кухню, танцы, игры, песни, конкурсы. Во время праздника будут выступать артисты из Татарстана и юга Тюменской области. Кроме того, в программе - национальная борьба курэш, это древний вид боевого искусства на поясах.

Также будет работать "Мастерская сабантуя" под руководством мастеров различных народных промыслов и ремесел юга Тюменской области. Гости смогут узнать, как делают шамаилы (панно), ичиги (сапоги), калфаки (головные уборы), кубыз и курай (музыкальные инструменты), национальные украшения и многое другое.

Подробная программа будет доступна на сайте тюмень437.рф, сообщает Вслух.ру.