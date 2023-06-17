Мультидисциплинарный подход используют в ОКБ №2

У 19-летнего пациента удалось выявить патологию сердца, благодаря мультидисциплинарному подходу к лечению специалистам тюменской Областной клинической больницы №2.

После съеденной шаурмы у молодого человека появилась характерная сжимающая боль в грудной клетке, одышка, тошнота и высокая температура. После попыток самолечения он обратился в Областную инфекционную клиническую больницу.

"В анализе крови пациента прослеживалось повышение маркеров некроза миокарда, а также нарушения по ЭКГ. В нашем отделении был выявлен острый гастрит и выставлен предварительный диагноз - миокардит", - рассказал заведующий кардиологическим отделением ОКБ №2 Михаил Устьянцев.

"Мы выполнили МРТ визуализацию сердца, что считается "золотым стандартом" в кардиологических исследованиях. Благодаря обследованию в режиме реального времени мы смогли увидеть кровоснабжение сердца, работу сократительной функции и клапанов. Нам удалось выявить зону инфаркта средней стенки и подтвердить миокардит", - поделился заведующий отделением лучевой диагностики ОКБ №2 Рустам Талыбов.

В кардиологическом отделении пациент прошел курс лечения, его состояние улучшилось. Сейчас молодой человек выписан и ему даны все необходимые рекомендации, сообщает Дарья Ямзина, пресс-секретарь ОКБ № 2 (г. Тюмень).