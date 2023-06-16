Выпускники тюменских школ могут бесплатно получить ИТ-образование

Ежегодно количество бюджетных мест на ИТ-специальности увеличивается согласно поручению президента России в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика РФ". Вузам Тюменской области в 2023 году выделено более 800 бюджетных мест на подготовку ИТ-кадров. В рамках текущей приемной кампании подготовку специалистов по ИТ-направлениям осуществляет Тюменский государственный университет и Тюменский индустриальный университет.
Основные группы специальностей, по которым ведется подготовка ИТ-специалистов в регионе:
01.00.00 Математика и механика;
02.00.00 Компьютерные и информационные науки;
09.00.00 Информатика и вычислительная техника;
10.00.00 Информационная безопасность.
В рамках среднего профессионального образования в Тюменской области также ведется подготовка ИТ-специалистов. В 2023 году выделено 650 бюджетных мест.
Перечень образовательных организаций среднего профессионального образования, занимающихся подготовкой ИТ-кадров:
техникум строительной индустрии и городского хозяйства
колледж транспортных технологий и сервиса
колледж производственных и социальных технологий
колледж цифровых и педагогических технологий
агротехнологический колледж
колледж экономики, управления и права
Голышмановский агропедагогический колледж
Ишимский многопрофильный техникум"
Многопрофильный колледж ТИУ.
Перечень специальностей:
09.01.04 Наладчик аппаратных средств инфокоммуникационных систем;
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы;
09.02.06 Сетевое и системное администрирование;
09.02.07 Информационные системы и программирование;
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем.
Документы принимаются несколькими способами: через личный кабинет на сайте образовательной организации, при личном обращении или же на почту. Кроме того, документы для поступления в вуз можно подать онлайн с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн" (на сайте "Госуслуги"). Для этого абитуриенту нужно заполнить электронное заявление: выбрать вуз, указать предметы, по которым сданы ЕГЭ, загрузить копии документов об образовании и индивидуальных достижениях и следить за информацией в личном кабинете. Также есть возможность подать заявление в учреждение среднего профессионального образования через сервис госуслуги "Подать заявление в колледж".
Прием документов на бюджетные места по результатам ЕГЭ в вузах завершается 25 июля, в средних профессиональных образовательных организациях — 15 августа 2023 года.
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