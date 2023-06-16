Выпускники тюменских школ могут бесплатно получить ИТ-образование

Ежегодно количество бюджетных мест на ИТ-специальности увеличивается согласно поручению президента России в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика РФ". Вузам Тюменской области в 2023 году выделено более 800 бюджетных мест на подготовку ИТ-кадров. В рамках текущей приемной кампании подготовку специалистов по ИТ-направлениям осуществляет Тюменский государственный университет и Тюменский индустриальный университет.

Основные группы специальностей, по которым ведется подготовка ИТ-специалистов в регионе:

01.00.00 Математика и механика;

02.00.00 Компьютерные и информационные науки;

09.00.00 Информатика и вычислительная техника;

10.00.00 Информационная безопасность.

В рамках среднего профессионального образования в Тюменской области также ведется подготовка ИТ-специалистов. В 2023 году выделено 650 бюджетных мест.

Перечень образовательных организаций среднего профессионального образования, занимающихся подготовкой ИТ-кадров:

техникум строительной индустрии и городского хозяйства

колледж транспортных технологий и сервиса

колледж производственных и социальных технологий

колледж цифровых и педагогических технологий

агротехнологический колледж

колледж экономики, управления и права

Голышмановский агропедагогический колледж

Ишимский многопрофильный техникум"

Многопрофильный колледж ТИУ.

Перечень специальностей:

09.01.04 Наладчик аппаратных средств инфокоммуникационных систем;

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы;

09.02.06 Сетевое и системное администрирование;

09.02.07 Информационные системы и программирование;

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем.

Документы принимаются несколькими способами: через личный кабинет на сайте образовательной организации, при личном обращении или же на почту. Кроме того, документы для поступления в вуз можно подать онлайн с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн" (на сайте "Госуслуги"). Для этого абитуриенту нужно заполнить электронное заявление: выбрать вуз, указать предметы, по которым сданы ЕГЭ, загрузить копии документов об образовании и индивидуальных достижениях и следить за информацией в личном кабинете. Также есть возможность подать заявление в учреждение среднего профессионального образования через сервис госуслуги "Подать заявление в колледж".

Прием документов на бюджетные места по результатам ЕГЭ в вузах завершается 25 июля, в средних профессиональных образовательных организациях — 15 августа 2023 года.