Тюменские дети получают справки о здоровье прямо в школе

Две тысячи юных пациентов поликлиники № 8 города Тюмени за полугодие получили справки для занятий в спортивных секциях и сдачи норм ГТО прямо в школе. Проект инициировали специалисты городской поликлиники №8, подключив к его реализации лицей № 81, школы № 9 и № 13, которые находятся на территории медучреждения.

"Школы составляют списки детей, нуждающихся в получении справок для занятий в спортивных секциях. Анализ документации по профилактическим осмотрам и определению группы здоровья проводит школьный медицинский работник. Аппарат теле-ЭКГ "Валента" предоставляется поликлиникой, но диагностические процедуры также проводятся в школах. Результаты заносятся в кардиоархив. И сами справки детям выдают тоже школьные медработники", - рассказала заведующая детской поликлиникой № 8 Наталья Санникова.

Одно из преимуществ нового проекта в том, что он позволяет не только избежать лишних визитов в поликлинику, но и эффективно перераспределить нагрузку между врачами и средним медицинским персоналом. В данный момент к проекту подключаются и другие поликлиники города.