Тюменские подростки в "Школе реставратора" восстанавливают артефакты времен Второй мировой войны

В "Пионере" под руководством специалистов Областного поискового Центра им. Артура Ольховского участники "Школы реставратора" приступили к восстановлению артефактов эпохи Великой Отечественной войны.

После проведенного инструктажа безопасности и цикла теоретических занятий по реставрации предметов из различных материалов школьники начали работу с предметами быта, фрагментами военной техники, вооружения. Все эти находки были подняты тюменскими поисковиками в двух последних экспедициях под Калугой. Зайцева гора стала местом ожесточенных сражений, и сейчас эта земля хранит осколки истории, которые трепетно поднимают и восстанавливают поисковики.

"Занятия по реставрации помогут ребятам научиться своими руками сохранять историческое наследие и передавать его будущим поколениям. Все предметы, которые будут восстановлены за эту неделю, войдут в экспозицию, которая будет представлена уже 22 июня на литературно-музыкальной композиции "Мы ничего не знаем о войне", – прокомментировал руководитель проекта "Школа реставратора", педагог-организатор ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и спорта "Пионер" Сергей Чекерис.

Реставрация – это сложная работа, требующая внимательности, сосредоточенности и выполнения четких алгоритмов действий, чтобы правильно установить материал, выбрать корректный метод обработки, аккуратно провести цикл действий. Участники "Школы реставратора" уже несколько лет успешно справляются с поставленной задачей и пополняют коллекции экспонатов Музея истории поискового движения Тюменской области и школьных уголков боевой славы.

"Мой прадед пропал без вести в годы войны. Благодаря поисковикам мы узнали о его судьбе. После этого моя сестра начала заниматься поисковым движением,- поделился участник Школы Денис Харитонов. – Вслед за сестрой к поисковикам присоединился и я. Теперь наша задача помочь другим людям найти их родственников, как нашли нашего деда".

Впереди у ребят несколько дней плодотворной работы и большое количество молчаливых свидетелей страшных событий, о которых совсем скоро они "расскажут" жителям Тюмени.