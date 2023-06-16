В Тобольске проходит XXI фестиваль "Православие и СМИ"

В Тобольске 15 июня открылся XXI фестиваль "Православие и СМИ", церемония состоялась в Архиерейском доме.

Фестиваль уже более 20 лет проходит в Тобольске. В этом году он посвящен 320-летию открытия первого образовательного учреждения в Сибири – славяно-русской школы при архиерейском дворе Тобольска. На конкурс поступило более ста работ от представителей 25 регионов России.

Заместитель директора департамента общественных связей Тюменской области Ирина Широкова зачитала приветственный адрес от главы региона Александра Моора: "СМИ – это мощная сила воздействия на аудиторию. Она помогает продвигать и укреплять настоящие нравственные ориентиры и ценности, которые на протяжении многих веков лежали в основе нашей государственности: семья, традиции, любовь к Родине, духовная культура. В современном мире, с учетом новых вызовов времени, эта тема выходит на первый план".

Фестиваль завершается 16 июня, сегодня же будут объявлены имена победителей.