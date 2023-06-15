В Тюмени пройдет лекция "Геополитика и лидерство" в рамках акции "Знание.Герои"

Афиша: Российское общество "Знание"

Лекция на тему "Геополитика и лидерство" состоится 22 июня в Тюмени в рамках Всероссийской военно-патриотической просветительской акции "Знание.Герои". Спикером выступит заместитель председателя Союза морских пехотинцев, лектор Российского общества "Знание" Артём Фомин.

Мероприятие пройдет 22 июня в коворкинге Института социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета по адресу: ул. Ленина, 23. Начало в 18:00, вход свободный, необходима регистрация по ссылке.

В рамках лекции Артём Фомин затронет тему патриотизма через призму геополитики и СВО. Спикер и слушатели порассуждают над тем, какие проблемы обнажила СВО, какие возможности появляются в связи с текущей геополитической ситуацией. Как стать лидером на пороге перемен, почему лидерство - это выгодно? Что общего между героем и лидером? Об этом и не только расскажет эксперт на лекции.

"Акция "Знание.Герои" проходит во всех регионах нашей большой стороны, на сотнях различных площадок, одной из них стал коворкинг Тюменского государственного университета. Участие в мероприятии позволит открыть для себя новые знания, обменяться мнениями, послушать экспертную точку зрения на актуальные вопросы современности, расширить понимание патриотизма и героизма. Тема лекции актуальна и востребована. Уверен, что каждый слушатель получит не только ответы, но и мотивацию для саморазвития", - прокомментировал ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук.

Российское общество "Знание" проводит Всероссийскую военно-патриотическую акцию "Знание.Герои" в период с 18 апреля по 23 июня 2023 года. Проект направлен на повышение знаний жителей России о подвигах героев и достижениях страны, истории нашего государства и родного края.

Как обычный человек становится настоящим Героем? Что вдохновляет его на бескорыстные и смелые поступки? Как самому стать решительным и отважным? Ответы слушатели находят на лекциях в рамках акции "Знание.Герои", поэтому каждое такое мероприятие является значительным вкладом в просвещение молодежи и развитие страны!