"Аванпост" принял на военно-полевые сборы 80 тюменских ребят

Военно-полевые сборы для детей и молодежи "Ратники" с 15 по 21 июня проходят в региональном центре допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост".

Участники - 80 ребят 10-17 лет из Тюмени, которым интересна военно-патриотическая тематика и которые хотят окунуться в мир профессий безопасности и обороны страны, а также подтянуть свои физические качества и дисциплину.

Данные сборы проходят ежегодно и ранее в них принимали участие представители со всего региона. Но в этот раз было решено пригласить тех, кто начал заниматься допризывной подготовкой совсем недавно.

Ребята отработают тактические приемы действий солдата в бою, освоят элементы строевых приемов, познают азы инженерной подготовки, военной топографии и самообороны. Каждый из них сможет подтянуть свои физические показатели, научиться стрелять из боевого оружия и прыгнуть с парашютной вышки.

Также гостями военно-полевых сборов станут представители силовых ведомств. Они расскажут кадетам о профессиях в сфере обороны и защиты Отечества.

По итогам сборов, на торжественном закрытии, участники получат свидетельства об окончании обучения.