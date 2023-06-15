Вопросы о службе по контракту можно задать тюменским волонтерам

Волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ по телефону консультируют тюменцев о прохождении службы по контракту.

Региональному Центру телефонного обслуживания отвечать на звонки жителей, связанные с вопросами прохождения военной службы, помогают 14 добровольцев В день они обрабатывают около 80 звонков.

Руководитель регионального штаба #МЫВМЕСТЕ Анастасия Баканова:"Волонтеры рассказывают потенциальным военнослужащим, куда обратиться, какие есть ограничения, объясняют, какой список документов необходимо подготовить".

Получить консультацию можно по номеру "122". Горячая линия работает с 9:00 до 18:00.