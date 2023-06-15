Две фуры с гумпомощью отправят тюменские единороссы в Белгородскую область

Две 20-тонные фуры с гуманитарным грузом отправляются из Тюмени в Белгородскую область. В них – продукты длительного хранения, питьевая вода, детское питание, постельные принадлежности, одежда, предметы личной гигиены и многое другое, сообщает пресс-служба теротделения ЕР.

Решение оказать помощь эвакуированным жителям региона принято на заседании фракции "Единая Россия" Тюменской облдумы. Члены фракции собрали на это 1,315 млн рублей из личных средств.

"Сейчас в Белгородской области тяжелая ситуация, люди из приграничных районов вынуждены покидать свои дома. В пунктах временного размещения они должны получать поддержку, и "Единая Россия" поможет обеспечить их всем необходимым", – рассказал руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской облдумы Андрей Артюхов.

К сбору фуры с гуманитарным грузом присоединились депутаты Тюменской городской думы Дмитрий Антипов, Алексей Рагозин, Степан Киричук, Александр Яковлев, генеральный директор ООО "Завод ЖБИ-3" Александр Соловьев, местные отделения партии в Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Ялуторовске и Ялуторовском районе, Ярковском и Нижнетавдинском районах, общественная организация "Опора России", компании ООО "Водопад", "Тюменьмолоко", "БККиКО", Ялуторовский молочный комбинат и Ялуторовский мясокомбинат, "Золотые луга", Заводоуковский маслозавод, "Хлебокомбинат "АБСОЛЮТ", "Безалкогольные напитки", "Элвист", Ишимский и Тюменский комбинаты хлебопродуктов, "Слада" и другие. "Мостострой 11" выделил для приобретения гуманитарной помощи 500 тысяч рублей.

"Тюменское региональное отделение партии с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. С февраля прошлого года было отправлено около 300 тонн груза, это продукты питания, предметы первой необходимости, книги, детские вещи и все то, в чем нуждаются люди. Сейчас мы активно подключились и к помощи жителям Белгородской области", – рассказала руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова.