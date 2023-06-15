В Тобольске пройдет праздник "Белого цветка" с благотворительной ярмаркой

С 12 по 23 июня в Тюменской области проводится акция "Белый цветок". Это цикл просветительских мероприятий и сбор благотворительных средств для участников СВО и их семей.

Проект реализуется по инициативе председателя наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анны Громовой и при поддержке правительства Тюменской области и Администрации Тобольска.

В рамках акции проводятся уроки милосердия для учащихся общеобразовательных учреждений и пришкольных летних лагерей. Действует пункт сбора изделий ручной работы, художественных и ремесленных изделий для благотворительной ярмарки, он расположен в Губернской судебной управе (г. Тобольск, Красная пл., д. 1, тел. 8 3456 22-37-13).

Ключевым мероприятием акции станет праздник "Белый цветок" в Тобольске 23 июня. В Ландшафтном парке Тобольского кремля с 16:00 до 20:00 развернется благотворительная ярмарка. По традиции ее сопроводят выступления творческих коллективов, выставки-продажи изделий ручной работы, мастер-классы, лекции.

В празднике примут участие учебные заведения, общественные организации, объединения художников, предприниматели, волонтеры, жители региона.

Все средства, пожертвованные в ходе акции "Белый цветок", поступят на расчетный счет целевого пожертвования. На них будет приобретено материальное имущество и передано благополучателям.