ЕГЭ РПО русскому языку на 100 баллов написали 22 тюменских выпускника

22 выпускника из Тюменской области добились 100-балльных результатов ЕГЭ по русскому языку - в два раза больше, чем в прошлом году.

Расширилась и география. Безошибочно работу написали ребята из Абатского района, Заводоуковска, Ишима, Тобольска, Тюмени и Тюменского района.

Все 100-балльники получат по 100 000 рублей. Решение поощрять ребят принял Губернатор Тюменской области Александр Моор в 2022 году.