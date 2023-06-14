ЕГЭ РПО русскому языку на 100 баллов написали 22 тюменских выпускника

18:00 14 июня 2023
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22 выпускника из Тюменской области добились 100-балльных результатов ЕГЭ по русскому языку - в два раза больше, чем в прошлом году.
Расширилась и география. Безошибочно работу написали ребята из Абатского района, Заводоуковска, Ишима, Тобольска, Тюмени и Тюменского района.

 Все 100-балльники получат по 100 000 рублей. Решение поощрять ребят принял Губернатор Тюменской области Александр Моор в 2022 году. 

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