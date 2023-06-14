Ректоры тюменского и азербайджанского медвузов договорились о сотрудничестве

Меморандум о сотрудничестве в Баку подписали ректор Тюменского медицинского университета Иван Петров и ректор Азербайджанского медицинского университета Герай Герайбейли, что положит начало взаимовыгодному сотрудничеству. сообщает пресс-служба ТМГУ.

"В Тюменском медвузе обучается более 5 тыс. студентов, из них более 300 – граждане других государств, их число постоянно увеличивается. В ходе встречи Иван Михайлович Петров рассказал о научных исследованиях, проводимых в университете, об институтах и клиниках. В Азербайджанском медицинском университете образование получают около 3 тыс. иностранцев. Ректоры вузов подчеркнули важность расширения международных связей и отметили, что подписание меморандума может положить начало взаимовыгодному сотрудничеству", - отмечается в сообщении.

Во встрече также приняли участие академик РАН, профессор Андрей Важенин, заведующий кафедрой онкологии, радиологии и радиотерапии Тюменского государственного медицинского университета Расим Тамразов.

Ранее в ходе визита в столицу Азербайджана руководитель Тюменского медицинского университета подписал меморандум о сотрудничестве с Бакинским филиалом Сеченовского университета.