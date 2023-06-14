Клещевыми инфекциями с начала эпидсезона в Тюменской области заразился 31 человек

7 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 24 случая заболевания клещевым боррелиозом выявлено в Тюменской области по данным на 13 июня. Неделей ранее сообщалось о 5 случаях энцефалита и 16 случаях боррелиоза.

В радиоэфире глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо сообщила, что один из случаев заражения энцефалитом закончился летальным исходом.

Всего в медицинских организациях региона зарегистрировано 9 315 обращений граждан по поводу присасывания клещей (на 1 112 больше, чем неделей ранее), из них 1484 – дети до 14 лет. С начала сезона (с 16 марта) случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях области. Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в г. Тюмени и Тюменском районе (4282), г. Тобольске и Тобольском районе (1072), г. Ишиме (560), Заводоуковском городском округе (440), Ялуторовском (338), Исетском (246) и Упоровском (206) районах. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100 % пострадавших.