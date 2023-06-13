Виртуальный концертный зал откроется в Заводоуковске

В новом виртуальном зале онлайн-трансляции и записи концертов смогут смотреть одновременно около 500 человек. Открытие зала состоится 20 июня.

Культурно-досуговый центр Заводоуковского городского округа в прошлом году стал победителем конкурсного отбора Министерства культуры России и получил финансирование в размере 5,7 млн на создание виртуального концертного зала. На эти средства учреждение приобрело новый светодиодный экран.

Зал в Заводоуковске станет седьмым, открытым в рамках нацпроекта "Культура". Всего в Тюменской области сегодня действуют 33 виртуальных концертных зала во всех 26 муниципалитетах.