Виртуальный концертный зал откроется в Заводоуковске

В новом виртуальном зале онлайн-трансляции и записи концертов смогут смотреть одновременно около 500 человек. Открытие зала состоится 20 июня.
Культурно-досуговый центр Заводоуковского городского округа в прошлом году стал победителем конкурсного отбора Министерства культуры России и получил финансирование в размере 5,7 млн на создание виртуального концертного зала. На эти средства учреждение приобрело новый светодиодный экран.
Зал в Заводоуковске станет седьмым, открытым в рамках нацпроекта "Культура". Всего в Тюменской области сегодня действуют 33 виртуальных концертных зала во всех 26 муниципалитетах.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru