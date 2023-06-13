Юным жителям Казанского района организуют спортивный и полезный отдых

Воспитанники спортшкол и детско-юношеских центров проведут летние каникулы весело и с пользой. Для ребят приготовили множество интересных смен.

Так, в Казанском районе стартовала летняя смена спортивно-оздоровительного лагеря "Лето – время для рекордов". Отдохнуть, подтянуть физическую форму смогут 30 воспитанники местной спортивной школы имени Героя России Раизова. Смена продлится три недели. Все это время ребята будут правильно питаться, тренироваться, а во время отдыха от тренировок играть в настольные игры, рисовать и общаться. Также для участников смены проведут занятия по экологии и беседы о патриотизме.

Одним из событий в рамках лагеря дневного пребывания станет мини-спартакиада. Юные спортсмены на протяжении трех недель будут состязаться в различных видах и набирать баллы. Итоги подведут в последние дни. Среди мальчиков и девочек выберут по три рекордсмена и торжественно вручат им грамоты и сладкие призы.

"Смену лагеря "Лето – время для рекорда" посещают 15 лыжников и 15 пловцов. Каждый день после завтрака ребята отправляются на тренировки. Лыжники занимаются общей физической подготовкой, пловцы идут в бассейн. День у ребят пролетает незаметно. Наши воспитанники с удовольствием и энтузиазмом тренируются и отдыхают", - поделилась заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАУ ДО "Спортивной школы Казанского района имени Героя России Раизова Ж.Н." Мария Сотникова.

Всего в Тюменской области за каникулы в 120 лагерях с дневным пребыванием на базе учреждений физической культуры, спорта и дополнительного образования сферы молодежной политики Тюменской области отдохнут более 8500 ребят и девчат. Также будет организована работа порядка 800 спортивных и досуговых площадок.

Кроме того, на площадках города Тюмени (ГАУ ДО ТО РЦДППВ "Аванпост") и Тюменского района (АНО ОДООЦ "Алые паруса") пройдут специализированные смены военно-спортивного профиля в рамках проекта Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Их участниками станут 900 подростков в возрасте 14-17 лет.