Независимость от поставок семенного материала развивают в регионе

Одним из главных направлений является предприятие "Тюменьгосплем". Значительные результаты достигнуты в генной селекции молочного животноводства.

40 % фермерских хозяйств региона перешли на искусственное оплодотворение. Технология является приоритетным направлением. Обратную связь получают в рамках регионального информационного селекционного центра.

"По молочному животноводству серьезные подвижки сделаны, как раз этим вплотную занимается "Тюменьгосплем". Они используют новейшие генетические решения, что и дает свои положительные результаты. По мясному – проблемы еще остаются, но они также решаемы", - подчеркнул значимость проводимой работы председатель аграрного комитета Тюменской областной думы Владимир Ковин.

В целом по генетической селекции определенные подвижки есть по птицеводству, включая производство индейки. И это также результат большой работы по обеспечению импортонезависимости от поставок семенного материала.

Эксперты агропромышленного комплекса говорят, что эффективность повышения генетического потенциала заключается в соотношении снижения затрат и повышения объемов получаемой продукции. В ситуации конкурентной среды, турбулентности рынка любое уменьшение расходов - это возможность развиваться для хозяйств, сообщает "Тюменская линия".