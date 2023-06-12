Как хранить в жару скоропортящиеся продукты, посоветовали специалисты

Доцент кафедры инфекционных и инвазионных болезней ГАУ Северного Зауралья, кандидат биологических наук Наталья Белецкая считает, в летнее время лучше пользоваться сумкой-холодильником или покупать продукты рядом с домом.

– Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что в сильную жару некоторые продукты могут испортиться еще по дороге домой, они не выдерживают высоких температур, поездок в общественном транспорте, – подчеркивает Наталья Ивановна. – Особенно это относится к любым белковым продуктам, которые должны храниться при температуре от +2 до +4 градусов. Без сумки-холодильника их опасно перевозить.

Любой продукт содержит безопасное количество бактерий. При соблюдении условий хранения производитель гарантирует качество и безопасность при употреблении этого продукта, и если температура повышается, болезнетворные микроорганизмы начинают размножаться. Опасна транспортировка и хранение в условиях повышенной температуры для продуктов, которые впоследствии будут употребляться без термической обработки – скажем, колбасы, особенно вареной. Быстро портится сметана, творог, другие молочные продукты, сообщает АиФ-Тюмень.

Суши, роллы, салаты и т.п. – эти блюда мы едим в холодном виде, не подвергая их термической обработке. Поэтому привозить такие продукты должны обязательно в сумке-холодильнике. Желательно, чтобы доставщик показал термометр в доказательство, что в его сумке поддерживается температура не выше 10-14 градусов. "Очень важно контролировать этот момент, потому что такой ресторанной продукцией легко отравиться", – ученый.