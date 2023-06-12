Тюменским школьникам осталось сдать самые долгие ЕГЭ

Впереди у тюменских выпускников два предмета ЕГЭ, на сдачу которых отведено несколько дней.

13 июня состоится ЕГЭ по биологии и письменная часть иностранного языка, на которую отведут 3 часа 10 минут (на китайский язык — 3 часа).

16 и 17 июня, ученики сдадут "Говорение" по иностранному. Экзамен продлится 17 минут за исключением китайского языка, на который отведено 14 минут.



В Тюменской области среди иностранных языков по-прежнему популярным остается английский язык, в этом году его планируют сдать 861 участник.

ЕГЭ по информатике и ИТК продлится два дня — 19 и 20 июня. В регионе его планируют сдать 1 тыс. 668 человек. На выполнение работы у ребят будет 3 часа 55 минут. Для подачи документов в вузы нужно набрать не менее 44 баллов.

С 22 июня по 1 июля пройдут резервные дни для тех, кто не смог присутствовать на экзаменах или по уважительным причинам не завершил работу, сообщает Вслух.ру.