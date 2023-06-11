Тобольский музей поучаствовал в "Ночи географии"

Несколько дней назад Губернский музей принимал участников просветительской акции "Ночь географии". Этот музей в историческом здании – сам живое и действующее свидетельство истории. Витрины здесь – экспонаты, а его залы сохраняют атмосферу и содержание музея столетней давности. Губернский – единственный музей в Западной Сибири, который находился под личным покровительством Императора Николая II, являлся научным и культурным центром в регионе, принимал участие в международных выставках.

Традиция продолжается - участников просветительской акции "Ночь географии" в Губернском музее встретили игровыми программами, викторинами. Работали арт-площадки, гостей познакомили с интересными фактами пребывания в Тобольске известных путешественников, культурой и традициями коренных народов тюменского Севера, флорой и фауной нашего края.

Международная акция проводится уже в четвертый раз и представляет собой комплекс научно-познавательных, образовательных и творческих мероприятий, ориентированных на популяризацию географии, природного, этнографического наследия России и внутреннего туризма. Тобольский музей-заповедник участвует в мероприятиях "Ночи географии" второй год подряд.



По материалам Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.