В конкурсе "Город России" Тюмень входит в двадцатку лучших

Продолжается конкурс "Город России. Национальный выбор", в котором представлено 87 городов. В первую двадцатку входит Тюмень: областной центр, набрав более 10,9 тыс. голосов, сейчас на 16-й строке.

Областная столица в рейтинге занимает самое высокое место в УрФО. Челябинск на 27-м месте, Ханты-Мансийск — на 34-м, Екатеринбург — на 35-м, Курган — на 47-м, Салехард — на 55-м. В тройке лидеров Нальчик, Владивосток и Севастополь.

Голосование проходит бесплатно, без регистрации и разных подтверждений. С одного IP-адреса принимается один голос в сутки. Для этого нужно перейти на официальный сайт город-россии.рф, выбрать город, собрать картинку и подтвердить выбор кликом.

Итоги будут подведены в конце года, сообщает Вслух.ру.