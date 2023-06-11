Какие огородные работы лучше провести в июне, рассказали тюменцам

При небольшом заселении гусениц, листоверток, плодожорок рекомендуется применять биологические средства защиты: "Лепидоцид", "Битоксибациллин" и "Фитоверм", рассказывает начальник Заводоуковского межрайонного отдела филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области, агроном Иван Григорьев

"Если вы столкнулись с нашествием насекомых, то следует прибегать к химическим инсектицидам - "Фуфанон-Нова" или "Аккорд", - рекомендует он.

Существенно уменьшить число гусениц листоверток и плодожорок можно с помощью ловчих поясов - приспособлений в виде широких полос из различных материалов для сбора и уничтожения насекомых на стволах и ветвях. Менять их нужно раз в месяц, снятые — сжигать.

Что касается заболеваний растений, как правило, в начале июня большого их распространения не наблюдается. Но предупредить всегда легче, чем лечить. Так, от парши на яблоне помогают медьсодержащие препараты: "Индиго", "Абига Пик" или "Бордосская жидкость". После цветения вишни и образования зеленых плодов необходимо провести обработку от грибковых заболеваний - коккомикоза и монилиоза. Здесь пригодятся такие фунгициды, как "Медея", "Хорус" или "Скор".

"Россельхозцентр" напоминает, что при применении пестицидов следует строго соблюдать требования, указанные в инструкции, и использовать средства индивидуальной защиты, сообщает "Тюменская линия".