Врачи спасли пациента от летального исхода в Тобольске

Мужчина средних лет был доставлен в областную больницу № 3 в тяжелом состоянии. В ходе обследований были выявлены признаки опасной декомпенсации сердечной недостаточности. Патология характеризуется последней стадией недостаточности сердечной деятельности, которая проявляется множеством симптомов и в запущенном виде грозит необходимостью пересадки сердца.

Пациент был госпитализирован в отделение реанимации, где ему пришлось больше месяца провести на аппарате искусственной вентиляции легких. Несмотря на то, что пациент не проходил ежегодных профилактических медосмотров и диспансеризаций, занимался самолечением и бесконтрольно принимал различные препараты – кардиологу Ирине Рябининой и реаниматологу Владимиру Маслову удалось стабилизировать состояние мужчины.

Профессионализм врачей помог избавить его от множества сопутствующих симптомов, серьезной задержки жидкости в организме, а также отечности по всему телу и других опасных патологий. Сейчас жизни и здоровью пациента ничего не угрожает, сообщает Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ № 3 (г. Тобольск).