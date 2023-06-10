Принять участие в семейном марафоне могут тюменцы

Региональный социально-реабилитационный центр "Семья" совместно с профессиональными межведомственными командами Семейных социальных гостиных Тюменской области запускает семейный марафон "Большой Крутой Тюменский СЛОН", который пройдет с 14 июня по 6 сентября 2023 года.

Главная задачи марафона – поддержка социальных инициатив семей, создание условий для взаимодействия семей с детьми и развитие деятельности региональной сети Семейных социальных гостиных.

Участников ждут нетворкинг, творческие и кулинарные мастер-классы, интерактив, дискуссии на различные темы, фотосессии, литературные конкурсы, презентация идей и многое другое. Каждый получит возможность попробовать себя в создании уникальных десертов под руководством профессиональных поваров, продемонстрировать свои способности в литературном и художественном направлениях и научиться новому хобби.

Регистрация на участие в марафоне по ссылке, сообщает РСРЦ "Семья" (г. Тюмень).