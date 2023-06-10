На фестивале можно освоить фланкировку и расписать игрушки

Фестиваль казачьей культуры "Дружина Ермака" пройдет на турбазе "Хутор кречет" 17 июня.

По словам организатора Андрея Ростовщикова, программа будет обширной. Сделать полноценный фестиваль с бесплатным входом для всех желающих удалось благодаря грантовой поддержке.

"Раньше событие проходило в виде суточного лагеря. Было ограниченное количество участников - от 20 до 100 человек. У гостей должно возникнут ощущение полного погружения в казачью культуры. Проходили разные занятия. Формат был ограниченный, бюджет не позволял нам сделать фестиваль. Благодаря поддержке "Росмолодежь. Гранты" удалось получить небольшую сумму, поэтому мы проводим событие бесплатно для всех", — поделился он.

С 12 до 15 часов будут работать интерактивные точки для всех желающих. С 13 до 15 часов продлится фестиваль-конкурс "Сибирская Казачка". В программе — выступление творческих коллективов, яркие показательные выступления, мастер-класс по фланкировке.

С 15 до 18 часов будут идти соревнования по фланкировке, рубке шашкой, борьбе на опоясках, полосе препятствий. Зарегистрироваться можно на месте, сообщает "Тюменская линия".