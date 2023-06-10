В тобольской арт-резиденции "Поле" организуют показ тюменских спектаклей

С 28 июля по 12 августа в Тобольске пройдет арт-резиденция "Поле". Команда молодежного театрального центра "Космос" покажет два спектакля. Зрителям необходима регистрация.

В рамках образовательной программы тюменский "Космос" представит спектакль "Аэлита.Инвентаризация" и вербатим "Моя комната" от арт-группы KREATORZ. В постановке "Аэлита.Инвентаризация" зрители услышат историю героини не только от первого лица, но и от матери и дочерей. На спектакле можно выпить кофе, попробовать тыквенные семечки, прочитать блокнот, созданный самой Аэлитой — все эти вещи связаны с ее памятью и историей.

"Моя комната" — это спектакль-вербатим для одного зрителя. Во время показа зритель попадает в гости к реальным людям с диагностированными ментальными расстройствами: слушает их истории и погружается во внутренний мир этих людей.

— Арт-резиденция исследует не только историю края, но и самоидентификацию жителей, что для них значит их окружение, среда. Как они ощущают себя в пространстве, своем или отчужденном, в котором не могут найти себе в нем места. И спектакли "Космоса" хорошо раскрывают эти темы, — поделилась Ольга Городиская, одна из продюсеров и кураторов арт-резиденции "Поле" в разговоре с КП-Тюмень.