67 матчей сыграно на соревнованиях по футболу Лиги дворового спорта

В Тюмени продолжаются соревнования Лиги дворового спорта – масштабного проекта по развитию любительского спорта в регионе и стране. В начале лета в областном центре проходят соревнования по волейболу и шахматный турнир, рассказывает руководитель проекта Лига дворового спорта Егор Южаков.

Прошлогодний финал с участием этих команд завершился итоговым счетом 3:2, когда счет 0:2 игроки "Вектора" преобразовали в счет 2:2 и закончили игру победным голом на последних минутах. В этом сезоне судьба медалей также будет решаться осенью.

Футболист "75+" Никита Козлов дважды забил гол в концовке первого и гол в начале второго таймов, заставив соперника раскрывать тылы и идти вперед всей командой. Неприкрытые ворота − слишком сладкая цель, чтобы промахиваться. Игра завершилась со счетом 11:3 и победой команды "75+".

Игра "Лесобазы" и "Иртыша" была украшена чудо-голом Якова Сорокина, красиво обыгравшего почти всю оборону "Иртыша". На последней минуте свое "веское слово" сказал многолетний капитан команды Антон Степанов. Игра завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев главного футбольного стадиона Лиги.

Без потерь в таблице, помимо команды "75+", продолжают идти "Славстрой-Полтинник", которому только предстоит матч 3-го тура 7 июня и "Лесобаза", также сыгравшая на игру меньше, но отложившая свой матч, сообщает "Тюменская область сегодня".