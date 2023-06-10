Могут ли кровососущие быть переносчиками лейкоза крупного рогатого скота, выясняет тюменский ученый

Российские ученые давно работают над выявлением новых механизмов передачи лейкоза. По словам Юрия Глазунова, одного из главных в Тюменской области специалистов по иксодовым клещам, для профилактики у коров дважды в год берут анализ крови, с помощью которого можно выявить не только лейкоз, но и целый ряд серьезных болезней.

– Казалось бы, животных максимально обезопасили, но случаи заболевания по-прежнему регистрируются, – говорит ученый. – Значит, есть и другие способы его передачи. Одним из них, по моему предположению, может быть с помощью кровососущих насекомых и клещей.

Поскольку Юрий Валерьевич более полутора десятков лет изучает биологию иксодовых клещей, а они являются переносчиками многих вирусных и бактериальных инфекции, он решил проверить, могут ли они быть переносчиками лейкоза. В эксперименте ему помогают аспиранты, а площадкой служат предприятия, где разводят крупнорогатый скот.

– Мешочек с иксодовыми клещами насаживаю на ушную раковину больного животного на 10-12 дней, – поясняет свои действия ученый-ветеринар. – Напитавшись кровью, самки откладывают яйца, из которых выходят личинки. Личинки превращаются в нимф, а уже из нимф получаются взрослые особи. Как видите, процесс это длительный и трудоемкий, ведь на каждой стадии развития клещам нужен свой прокормитель – животное, чьей кровью он может питаться (как правило, это лабораторные кролики, мыши). На каждой из четырех стадий делаем ПЦР-тест. Моя задача, – подчеркивает Юрий Глазунов, – зафиксировать, на какой из стадии развития паразита сохраняется вирус-возбудитель. На личиночной и нимфальной стадии пока не нашли признаков вируса. Хотим повторить эксперимент, используя другую методику ПЦР-исследования.

Он уточнил, что опыт в любой момент может прекратиться, если клещи погибнут или впадут в диапаузу (спячку), сообщает АиФ-Тюмень.