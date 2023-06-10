Эндопротезирование применяют в больнице Ишима

Операцию по эндопротезированию успешно провели 69-летней жительнице Ишима. Женщина страдала от болей в коленном суставе, стала использовать трость, "ходунки", а последние полгода не смогла встать. Врачи ишимской Областной больницы №4 приняли решение по замене коленного сустава на искусственный.

"На ранних стадиях остеоартроза, мы используем органосохраняющие методики. Но в данном случае это уже не помогало. Было решено провести пациентке тотальное эндопротезирование с одномоментной коррекцией оси конечности", - рассказал заведующий травматологическим отделением ОБ №4 Парвинжон Азимов.

Операция прошла успешно, пациентка встала на ноги уже на второй день. На третий самостоятельно начала ходить с помощью средств опоры. Сейчас она самостоятельно передвигается, готовится к выписке.

По словам доктора, эндопротезирование позволит значительно улучшить качество жизни.

С начала 2023 года в ОБ №4 проведено 15 операций по замене коленного сустава. Наиболее частыми причинами эндопротезирования являются артроз коленного при III - IV клинико-рентгенологической стадии заболевания, а также травматические повреждения, связанные с разрушением сустава и хрящевой ткани. После подобного вмешательства больной обретает способность поддерживать тело в вертикальном положении, нормализуется его походка, сообщает Жанна Стрижак, пресс-секретарь ОБ № 4 (г. Ишим).